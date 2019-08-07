«Тоттенхэм» назвал стоимость Эриксена 

Руководство лондонского "Тоттенхэма" готово расстаться с хавбеком Кристианом Эриксеном и уже определилось с трансферной стоимостью игрока.
По данным Mirror, "шпоры" намерены выручить с продажи 27-летнего датчанина 55 миллионов евро. Главным претендентом на игрока называется "Манчестер Юнайтед".
Действующий трудовой договор Эриксена с лондонцами истекает летом 2020 года.
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