Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший одноклубник Роналду рассказал о его прощальном совете 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Claudio Villa / Getty Images
Нападающий сборной Италии Мойзе Кин, перешедший из «Ювентуса» в «Эвертон», поделился подробностями разговора с форвардом туринской команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Onefootball.
«Рад, что переехал в АПЛ. Конечно, я общался с одноклубниками по "Ювентусу", они все что-то советовали, но я и сам знал достаточно. Что сказал Криштиану Роналду? Он посоветовал следовать за мечтой и усердно работать», — рассказал Кин.
По словам итальянского футболиста, опыт игры с таким партнером, как Роналду, обязательно поможет ему в дальнейшей карьере. Кин также отметил, что по итогам сезона планирует завоевать с «Эвертоном» место в Лиге чемпионов.
19-летний Кин перешел в «Эвертон» из «Ювентуса» 4 августа. Сумма трансфера составила 27,5 миллиона евро. За туринский клуб футболист выступал с 2016 по 2019 год. Всего за туринцев он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и стал автором одной результативной передачи.
Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
Последние новости
Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео Атамбаев рассказал о своем участии в отражении штурма Москва допустила возвращение Крыма Украине при одном условии
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Криштиану Роналду , Рамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна зарплата Лукаку в «Интере»
Губерниев заговорил о сыне
ЦСКА отказался продавать Чалова3
Валуев назвал дату похорон бывшего тренера
Драка на льду: Канадец избил россиян24
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение