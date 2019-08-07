Магуайр выбрал игровой номер в «Манчестер Юнайтед» 

Новичок Манчестер Юнайтед Харри Магуайр определился с игровым номером, о чем сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что 26-летний футболист будет выступать за красных дьяволов под номером 5.
Напомним, игрок подписал пятилетний контракт с МЮ, а сумма его трансфера составила 87 млн евро. Таким образом, он стал самым дорогим защитником в истории футбола.
Магуайр перешел в Лестер из Халл Сити в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе лис 76 матчей, забил пять забитых мячей и отдал три голевые передачи.
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