Магуайр выбрал игровой номер в «Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что 26-летний футболист будет выступать за красных дьяволов под номером 5.

Напомним, игрок подписал пятилетний контракт с МЮ, а сумма его трансфера составила 87 млн евро. Таким образом, он стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Магуайр перешел в Лестер из Халл Сити в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе лис 76 матчей, забил пять забитых мячей и отдал три голевые передачи.