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Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года 

Спорт РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: Reuters
Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган подписал новое соглашение с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Новый контракт с 28-летним игроком рассчитан до 2023 года. Гюндоган перешел в "Сити" из дортмундской "Боруссии" в 2016 году за 27 миллионов евро.
В составе "горожан" Гюндоган сыграл 115 матчей и забил 17 мячей, стал двукратным чемпионом Англии, два раза выиграл Кубок английский лиги и один раз стал победителем Кубка страны.
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Премьер-лига , Футбол , Илкай Гюндоган
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