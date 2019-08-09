Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган подписал новое соглашение с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Новый контракт с 28-летним игроком рассчитан до 2023 года. Гюндоган перешел в "Сити" из дортмундской "Боруссии" в 2016 году за 27 миллионов евро.

В составе "горожан" Гюндоган сыграл 115 матчей и забил 17 мячей, стал двукратным чемпионом Англии, два раза выиграл Кубок английский лиги и один раз стал победителем Кубка страны.