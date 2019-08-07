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Деле Алли назвал имя своего кумира детства 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Игрок "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли рассказал, кто был для него кумиром в детстве, передает Goal.
"Я смотрел множество клипов с Роналдиньо на ютубе, когда учился в школе. Он всегда выглядел так, будто ему было весело. Вот так я и хотел играть. Я рос, играя в уличный футбол, это всегда было весело и приятно", — заявил спортсмен.
Алли выступает в составе "шпор" с 2015 года. С тех пор он провел за команду 131 матч и забил 42 гола.
Ранее сообщалось, что главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал свою команду образцом успешной траты денежных средств на трансферном рынке при ограниченном бюджете.
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Премьер-лига , Прочее , Футбол
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