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Хавбек «Арсенала» Ивоби стал игроком «Эвертона» 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Ивоби перешел в "Эвертон", информация об этом появилась на официальном сайте английского клуба.
Стало известно, что хавбек и клуб заключили пятилетнее соглашение. Подробности сделки пока не разглашаются.
"Алекс был одной из наших главных целей в это трансферное окно, и я считаю его фантастическим приобретением для "Эвертона". Он очень хорошо обучен и всегда много трудится для команды", — заявил наставник "Эвертона" Марку Силва.
В прошлом сезоне Ивоби провел за "Арсенал" 51 матч, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Давид Луиз перешел в "Арсенал" и взял номер Аршавина.
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Премьер-лига , Футбол , Алекс Ивоби
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