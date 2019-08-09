Хавбек «Арсенала» Ивоби стал игроком «Эвертона»

Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Ивоби перешел в "Эвертон", информация об этом появилась на официальном сайте английского клуба.

Стало известно, что хавбек и клуб заключили пятилетнее соглашение. Подробности сделки пока не разглашаются.

"Алекс был одной из наших главных целей в это трансферное окно, и я считаю его фантастическим приобретением для "Эвертона". Он очень хорошо обучен и всегда много трудится для команды", — заявил наставник "Эвертона" Марку Силва.

В прошлом сезоне Ивоби провел за "Арсенал" 51 матч, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Давид Луиз перешел в "Арсенал" и взял номер Аршавина.