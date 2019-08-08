Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА захотел за нападающего Чалова еще больше денег 

Lenta.ru + ещё 29 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА потребует у английского «Кристал Пэлас» 30 миллионов евро за нападающего Федора Чалова. Об этом сообщает «Евро-футбол.ру».
По информации источника, армейцы удержат форварда как минимум до конца сезона-2019/2020, если не получат требуемую сумму. 7 августа сообщалось, что «Кристал Пэлас» готов предложить за Чалова 27 миллионов евро с учетом бонусов.
Английский клуб не в первый раз обращается к ЦСКА по поводу трансфера россиянина. 2 августа армейцы отвергли предложение «Кристал Пэлас» о переходе Чалова за 15 миллионов евро.
Чалов — воспитанник армейского клуба. В составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также на его счету два матча в составе сборной России. По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету было 15 голов в 30 матчах чемпионата.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Последние новости
Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео Атамбаев рассказал о своем участии в отражении штурма Москва допустила возвращение Крыма Украине при одном условии
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Федор Чалов , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна зарплата Лукаку в «Интере»
Бывший одноклубник Роналду рассказал о его прощальном совете
Губерниев заговорил о сыне
ЦСКА отказался продавать Чалова3
Валуев назвал дату похорон бывшего тренера
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение