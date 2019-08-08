ЦСКА захотел за нападающего Чалова еще больше денег

Московский ЦСКА потребует у английского «Кристал Пэлас» 30 миллионов евро за нападающего Федора Чалова . Об этом сообщает «Евро-футбол.ру».

По информации источника, армейцы удержат форварда как минимум до конца сезона-2019/2020, если не получат требуемую сумму. 7 августа сообщалось, что «Кристал Пэлас» готов предложить за Чалова 27 миллионов евро с учетом бонусов.

Английский клуб не в первый раз обращается к ЦСКА по поводу трансфера россиянина. 2 августа армейцы отвергли предложение «Кристал Пэлас» о переходе Чалова за 15 миллионов евро.

Чалов — воспитанник армейского клуба. В составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также на его счету два матча в составе сборной России. По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету было 15 голов в 30 матчах чемпионата.