​Голкипер «Дерби» Карсон перейдет в «Манчестер Сити»

Как сообщает Sky Sports, 33-летний вратарь проходит медицинское обследование перед переходом.

Отмечается, что Карсон станет третьим вратарем команды после Эдерсона и Клаудио Браво

Карсон выступал за «Лидс», «Ливерпуль», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон Атлетик», «Астон Виллу», «Вест Бромвич», «Бурсаспор» и «Уиган». Также на его счету 4 матча за сборную Англии.

Ранее «Дерби» объявил, что в январе к команде присоединится форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни , который станет играющим тренером.