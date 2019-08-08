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​Голкипер «Дерби» Карсон перейдет в «Манчестер Сити» 

Просто Про Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Голкипер «Дерби Каунти» Скотт Карсон может стать игроком «Манчестер Сити».
Как сообщает Sky Sports, 33-летний вратарь проходит медицинское обследование перед переходом.
Отмечается, что Карсон станет третьим вратарем команды после Эдерсона и Клаудио Браво.
Карсон выступал за «Лидс», «Ливерпуль», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон Атлетик», «Астон Виллу», «Вест Бромвич», «Бурсаспор» и «Уиган». Также на его счету 4 матча за сборную Англии.
Ранее «Дерби» объявил, что в январе к команде присоединится форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни, который станет играющим тренером.
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Премьер-лига , Футбол , Клаудио Браво , Уэйн Руни , Скотт Карсон
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