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Объявлены претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов 

Lenta.ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил претендентов на награды лучшим футболистам по итогам розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Пятеро из 12 футболистов представляют действующего победителя турнира — «Ливерпуль». На звание лучшего вратаря претендует голкипер мерсисайдцев Алиссон Беккер, защитники Трент Александер-Арнолд и Вирджил ван Дейк, хавбек Джордан Хендерсон и форвард Садио Мане.
Кроме представителей «Ливерпуля» на награды номинированы вратари Уго Льорис («Тоттенхэм») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), защитник Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), полузащитники Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона») и Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), а также форварды Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
Имена победителей (по одному представителю каждого амплуа) объявят 29 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020 в Монако.
Новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Садио Мане , Уго Льорис , Лионель Месси , Кристиан Эриксен , Джордан Хендерсон , Криштиану Роналду , УЕФА , Рамблер
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