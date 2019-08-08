Объявлены претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил претендентов на награды лучшим футболистам по итогам розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Пятеро из 12 футболистов представляют действующего победителя турнира — «Ливерпуль». На звание лучшего вратаря претендует голкипер мерсисайдцев Алиссон Беккер, защитники Трент Александер-Арнолд и Вирджил ван Дейк, хавбек Джордан Хендерсон и форвард Садио Мане

Имена победителей (по одному представителю каждого амплуа) объявят 29 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020 в Монако.