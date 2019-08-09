«Манчестер Сити» летом потратил на трансферы больше «Ливерпуля»

"Манчестер Юнайтед" приобрел новых футболистов на общую сумму 148 миллионов фунтов в летнее трансферное окно, которое закрылось в английской премьер-лиге в четверг, "Ливерпуль" израсходовал на эти цели 4,4 миллиона, сообщает Sky Sports.

"МЮ" потратил на новичков больше остальных клубов премьер-лиги. Второе место заняла "Астон Вилла" (144,5 миллиона), третьим стал лондонский "Арсенал" (138). Также в пятерку вошли "Манчестер Сити" (134,8) и "Эвертон" (118,5), на последней строчке находится "Норвич" (1,1).

В общей сложности клубы премьер-лиги в летний период дозаявок заплатили примерно 1,4 миллиарда фунтов за 114 новых игроков.

Наибольшую сумму на продаже футболистов заработал лондонский "Челси" (213,2 миллиона), которому решением ФИФА запрещено регистрировать новичков, далее следуют "Лестер" (80) и "МЮ" (74).

В тройку наиболее крупных трансферов вошли следующие переходы: защитник Харри Магуайр (из "Лестера" в "МЮ" за 80 миллионов фунтов), форвард Николя Пепе (из французского "Лилля" в "Арсенал", 72 миллиона), полузащитник Танги Ндомбеле (из французского "Лиона" в "Тоттенхэм" за 63 миллиона).