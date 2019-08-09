Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Сити» летом потратил на трансферы больше «Ливерпуля» 

Спорт РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
"Манчестер Юнайтед" приобрел новых футболистов на общую сумму 148 миллионов фунтов в летнее трансферное окно, которое закрылось в английской премьер-лиге в четверг, "Ливерпуль" израсходовал на эти цели 4,4 миллиона, сообщает Sky Sports.
"МЮ" потратил на новичков больше остальных клубов премьер-лиги. Второе место заняла "Астон Вилла" (144,5 миллиона), третьим стал лондонский "Арсенал" (138). Также в пятерку вошли "Манчестер Сити" (134,8) и "Эвертон" (118,5), на последней строчке находится "Норвич" (1,1).
В общей сложности клубы премьер-лиги в летний период дозаявок заплатили примерно 1,4 миллиарда фунтов за 114 новых игроков.
Наибольшую сумму на продаже футболистов заработал лондонский "Челси" (213,2 миллиона), которому решением ФИФА запрещено регистрировать новичков, далее следуют "Лестер" (80) и "МЮ" (74).
В тройку наиболее крупных трансферов вошли следующие переходы: защитник Харри Магуайр (из "Лестера" в "МЮ" за 80 миллионов фунтов), форвард Николя Пепе (из французского "Лилля" в "Арсенал", 72 миллиона), полузащитник Танги Ндомбеле (из французского "Лиона" в "Тоттенхэм" за 63 миллиона).
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Последние новости
Роскошная и требовательная подруга Пауло Дибалы (фото) Игнашевич упрекнул Акинфеева в эгоизме, тот жестко ответил "Он выглядит как бомж": где сейчас экс-футболисты сборной России
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Харри Магуайр , Николя Пепе , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двое российских фигуристов решили выступать за Белоруссию
Экс-футболист «Барселоны» может перейти в «Краснодар»
Нойштедтер прокомментировал переход в «Динамо»
Почему сорвался трансфер Чалова в «Кристал Пэлас»
Россия победила Украину в Киеве
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
<