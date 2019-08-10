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Анонсировано полное расписание первого тура АПЛ 

Рамблер 2 часа назад
После долгих трёх месяцев перерыва Премьер-лига вернулась.. В первом туре английской премьер лиги уже состоялись 7 матчей. Фавориты турнира, как и ожидалось, обыграли своих соперников с большим преимуществом. Ливерпуль разгромил Норвич, Манчестер Сити легко справился с Вест Хэмом. Тотенхэму же пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы одолеть новичка АПЛ Астон Виллу. В воскресенье предстоит выяснить, кто сильнее: значительно окрепший в межсезонье Манчестер Юнайтед или Челси.
Премьер-лига , Видео , Манчестер Юнайтед
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