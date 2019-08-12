Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболистов «Арсенала» втянули в войну мафии 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац оказались в центре противостояния преступных группировок британской столицы. Об этом сообщает The Sun.
После нападения двоих злоумышленников с ножом на игроков в центре Лондона 26 июля за футболистов вступилась преступная группировка из Восточной Европы. Ее представителям стало известно, что ограбление организовала местная мафия. Теперь лондонские бандиты объявили за Озилом и Колашинацом охоту, а их заступники предупреждают спортсменов о возможных повторных нападениях.
Сейчас футболисты находятся в своих домах под круглосуточной охраной. Когда Озил и Колашинац смогут возобновить выступления за «Арсенал», неизвестно.
Оба футболиста из соображений безопасности пропустили выездную игру «Арсенала» в первом туре АПЛ против «Ньюкасла» (1:0). В результате инцидента 26 июля никто не пострадал.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Последние новости
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей Стали известны подробности жесткого задержания девушки на митинге в Москве В Москве наступило «августовское лето»
Комментарии
Премьер-лига , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моральный ущерб: Алдонин подал в суд на МВД
Чалов получил перелом носа
В Италии следят за Бакаевым
ЦСКА отказался от Натхо
Езил и Колашинац оказались втянуты в конфликт банд
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение