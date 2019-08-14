«Тоттенхэм» готов платить Эриксену 10 миллионов евро в год

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном . Как сообщает The Independent, лондонский клуб готов платить игроку 10 миллионов евро в год.

Если же понадобится, то «шпоры» готовы до конца трансферного окна продать игрока сборной Дании, чтобы он не покинул команду следующим летом бесплатно. Нынешний контракт Эриксена рассчитан до 2020 года.