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«Тоттенхэм» готов платить Эриксену 10 миллионов евро в год 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном. Как сообщает The Independent, лондонский клуб готов платить игроку 10 миллионов евро в год.
Если же понадобится, то «шпоры» готовы до конца трансферного окна продать игрока сборной Дании, чтобы он не покинул команду следующим летом бесплатно. Нынешний контракт Эриксена рассчитан до 2020 года.
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Премьер-лига , Футбол , Кристиан Эриксен
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