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«Челси» оштрафует перекупщиков на £170 000 

Газета.Ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: Reuters
Лондонский "Челси" подал 11 судебных исков против перекупщиков билетов на матч Суперкубка УЕФА с "Ливерпулем", сообщает The Times.
По информации клуба, такая деятельность связана с организованной преступностью.
Верховный суд приговорил перекупщиков к уплате штрафа в размере £170 000.
"Наш клуб будет и дальше бороться с перекупщиками. Тем, у кого будут незаконно купленные билеты, будет запрещен проход на стадион или удаление с него", — говорится в заявлении пресс-службы "Челси".
Известно, что билеты на матч "Ливерпуль" — "Челси" были очень быстро раскуплены после того, как поступили в официальную продажу. Их сумма составляла от €50 до €150. Через некоторое время возле стадиона появились люди, которые предлагали купить билет за 22 тыс. лир, что равняется примерно €3 тыс.
Ранее сообщалось, что главный тренер "аристократов" Фрэнк Лэмпард назвал себя неудачником после поражения в Суперкубке УЕФА со счетом 5:4 в серии пенальти.
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Премьер-лига , Фрэнк Лэмпард , УЕФА , Газета The Times
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