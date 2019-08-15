«Челси» оштрафует перекупщиков на £170 000

Лондонский "Челси" подал 11 судебных исков против перекупщиков билетов на матч Суперкубка УЕФА с "Ливерпулем", сообщает The Times.

По информации клуба, такая деятельность связана с организованной преступностью.

Верховный суд приговорил перекупщиков к уплате штрафа в размере £170 000.

"Наш клуб будет и дальше бороться с перекупщиками. Тем, у кого будут незаконно купленные билеты, будет запрещен проход на стадион или удаление с него", — говорится в заявлении пресс-службы "Челси".

Известно, что билеты на матч "Ливерпуль" — "Челси" были очень быстро раскуплены после того, как поступили в официальную продажу. Их сумма составляла от €50 до €150. Через некоторое время возле стадиона появились люди, которые предлагали купить билет за 22 тыс. лир, что равняется примерно €3 тыс.

Ранее сообщалось, что главный тренер "аристократов" Фрэнк Лэмпард назвал себя неудачником после поражения в Суперкубке УЕФА со счетом 5:4 в серии пенальти.