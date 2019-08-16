Матиас Погба сообщил о желании брата уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Сьюдад-Реаль» Матиас Погба заявил, что его брат Поль хочет сменить команду. Ранее стало известно, что «Реал» хочет подписать хавбека « Манчестер Юнайтед ».

— Погба хочет уйти. Это сложная ситуация. Я не думаю, что он стоит 200 миллионов евро, но сейчас футбольный мир таков, что «МЮ» просит столько. Поль просто ждет, — цитирует El Chiringuito Погба-старшего.

💣💣💣"Paul POGBA quiere MOVERSE. Pero en el United NO PUEDE HACER TODO. Está ESPERANDO…", MATHIAS POGBA, su hermano, en #ChiringuitoPogba pic.twitter.com/Y08u4sJe07— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 15 августа 2019 г.