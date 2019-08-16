Сульшер признался, что Санчес хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Уле Гуннар Сульшер перед матчем 2-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» опроверг информацию о том, что нападающий Алексис Санчес не тренируется с основной командой.

«Алексис — большой профессионал, и он приходит на работу каждый день и трудится очень усердно. Он хочет быть частью «МЮ». Я читал эти истории, что его отправили в резервную команду. Могу сказать, что это все не так», — приводит слова Сульшера пресс-служба.

Ранее появилась информация, что 30-летний Санчес не может найти новый клуб в летнее трансферное окно в том числе из-за высоких запросов по зарплате.