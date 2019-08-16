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Сульшер признался, что Санчес хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед матчем 2-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» опроверг информацию о том, что нападающий Алексис Санчес не тренируется с основной командой.
«Алексис — большой профессионал, и он приходит на работу каждый день и трудится очень усердно. Он хочет быть частью «МЮ». Я читал эти истории, что его отправили в резервную команду. Могу сказать, что это все не так», — приводит слова Сульшера пресс-служба.
Ранее появилась информация, что 30-летний Санчес не может найти новый клуб в летнее трансферное окно в том числе из-за высоких запросов по зарплате.
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Премьер-лига , Футбол , Алексис Санчес , Манчестер Юнайтед
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