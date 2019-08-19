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Обзор матча «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон» 

Рамблер 2 часа назад
Первый тур Английской Премьер-лиги стартовал матчем команд «Лестер Сити» и «Вулверхэмптон». Игра состоялась на Кинг Пауер Стэдиум. Команды сыграли вничью, поединок закончился со счетом 0:0.
Премьер-лига , Видео
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