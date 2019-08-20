«Арсенал» победил «Бернли»

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги Арсенал одержал победу над Бернли (2:1).

Арсенал в следующем туре сыграет на выезде против Ливерпуля — матч состоится 24 августа. Бернли же 25 августа дома примет Вулверхэмптон.