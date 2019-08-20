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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:2
Рамблер
4 часа назад
Комментарии
Манчестер Сити и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего.
В данном ролике собраны самые яркие моменты этого матча.
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