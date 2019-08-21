«Может, ему стоило руку отрубить?»

Новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) набирает обороты. Во втором туре очки потеряли претенденты на титул «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», которые свели вничью очную встречу. Победные серии продолжили «Ливерпуль» и «Арсенал», осечку допустил « Манчестер Юнайтед », яркий матч выдали «Челси» с «Лестером». Об этих и других играх уик-энда — в материале «Ленты.ру».

Победа-фантом

Довольно часто матчи с яркой вывеской в любом турнире обманывают ожидания болельщиков. Вместо обоюдоострой игры и града голов фанаты видят скучный прагматичный футбол, где обе команды в первую очередь боятся допустить ошибку. К счастью, это правило пока не работает для стартовых туров нового сезона АПЛ. Главный матч прошлых выходных МЮ — «Челси» завершился ярко — разгромом синих со счетом 4:0, центральная встреча нынешнего уик-энда получилась еще горячее.

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» на своем поле экзаменовал дерзкого претендента — «Тоттенхэм», и, забегая вперед, матч уже сейчас можно смело считать одним из украшений сезона. Хозяева привычно бодро начали игру, обрушив на соперника весь атакующий потенциал. Очень скоро это принесло плоды: Рахим Стерлинг на 20-й минуте откликнулся на подачу Кевина де Брейне и поразил дальний угол ударом головой.

Вопреки логике происходящих на поле событий, «Тоттенхэму» удался быстрый камбэк. Спустя три минуты после пропущенного мяча Эрик Ламела нанес хитрый обводящий удар из-за пределов штрафной, к которому оказался не готов Эдерсон — 1:1. Неудача не смутила «горожан», они продолжили методичную осаду ворот «шпор». На 35-й минуте на фланге снова упустили де Брейне: бельгиец сделал нацеленный прострел низом, который превратил в гол Серхио Агуэро.

Во втором тайме «Сити» выглядел образцово: хозяева разыгрывали отличные комбинации, били с разных позиций, регулярно создавали голевые моменты. Иногда для забитого мяча игрокам команды из Манчестера не хватало точности в завершающей стадии атак, в каких-то моментах партнеров выручал голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис или каркас ворот. Несмотря на гигантское преимущество по игре, забили снова «шпоры»: на 56-й минуте вышедший на замену Лукас Моура первым же касанием головой переправил мяч в сетку.

«Сити» был лучше «Тоттенхэма» и заслуживал победу, забитый Габриэлом Жезусом мяч в дополнительное время должен был стать логичной развязкой противостояния, но в дело вмешался VAR. Арбитры на видеоповторе сумели разглядеть не самую очевидную игру рукой у защитника хозяев Эмерика Лапорта, из-за чего гол был отменен. Досаду болельщиков и игроков «Манчестер Сити» понять легко: потеря очков в матче с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство может дорого обойтись.

«Я посмотрел видео и понял, что Лапорт никак не мог избежать касания мяча. Может, ему стоило отрубить руку и играть без нее? Он ничего не мог поделать, за это время невозможно среагировать. Я не являюсь большим фанатом VAR», — сетовал после финального свистка де Брейне.

Такие разные топы

Выездной матч против «Саутгемптона» получился для «Ливерпуля» очень непростым. «Святые» четко организовали игру в обороне, не давая простора лидерам атак мерсисайдцев. При этом хозяева здорово контратаковали и имели несколько шансов открыть счет. На выручку красным пришло индивидуальное мастерство звезд: в добавленное к первому тайму время Садио Мане здорово сместился в центр с фланга и нанес сумасшедший удар в дальнюю девятку — 1:0. На 71-й минуте преимущество «Ливерпуля» увеличил Роберто Фирмино : бразилец на хорошем дриблинге ушел от соперников и точно пробил в нижний угол.

Подопечные Юргена Клоппа тоже имели несколько возможностей довести счет до крупного, но вместо этого местную публику взбодрил вратарь красных Адриан. Сменщик Алисона Бекера на 83-й минуте хотел начать атаку передачей низом, но угодил в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингса , от ноги которого мяч отскочил в сетку. В оставшееся время «Ливерпуль» сумел удержать преимущество и увезти со стадиона «Сент-Мэри» три очка.

Вторую победу подряд на старте сезона в АПЛ впервые за 10 лет одержал «Арсенал». Лондонский клуб принимал «Бернли» и вышел вперед уже на 13-й минуте. Александр Ляказетт технично поставил корпус защитникам и, падая на газон, направил мяч между ног голкиперу гостей Нику Поулу. После этого эпизода «канониры» продолжили атаковать, но в итоге пропустили «гол в раздевалку». Эшли Барнс здорово подкараулил отскок и записал на свой счет третий забитый мяч в сезоне.

Во второй половине матча игра проходила по похожему сценарию, только «Арсенал» строже действовал в обороне. Победу «канонирам» принес Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский форвард на 64-й минуте завершил сольный проход хитрым ударом в ближний угол с линии штрафной.

«Манчестер Юнайтед» не удалось поддержать победный почин первого тура. Команда Уле Гуннара Сульшера на выезде упустила победу над «Вулверхэмптоном». Манкунианцы усилиями Антони Марсьяля вышли вперед на 27-й минуте и в основном полностью контролировали игру. Карты Сульшеру спутал Рубен Невеш , который спустя десять минут после перерыва с линии штрафной нанес неотразимый удар: мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку ворот МЮ.

Победу гостям мог принести пенальи, назначенный в ворота «Вулверхэмптона» за фол на Поле Погба на 66-й минуте, но француз сам загубил момент, который создал. Хавбек с точки мощно пробил чуть правее от Руя Патрисиу на удобной для потругальца высоте, и голкипер «волков» совершил эффектный сэйв.

Лондонская стагнация и ливерпульский рывок

Два противоположных по содержанию игры тайма увидели болельщики лондонского «Челси» в домашней игре против «Лестера». В первом — синие буквально разрывали соперника, открыли счет на седьмой минуте усилиями Мэйсона Маунта и имели еще несколько голевых моментов. Во второй половине игры на поле правили «лисы»: гости много и размашисто атаковали, а забил в итоге Онинье Ндиди. 1:1 — справедливый результат по сумме двух таймов. Для «Лестера» это вторая ничья в сезоне, а для команды Фрэнка Лэмпарда — первые набранные очки в чемпионате.

Не может одержать первую победу в сезоне и другой лондонский клуб — «Вест Хэм». «Молотобойцы» после сокрушительного поражения от «Манчестер Сити» (0:5) на выезде встречались с «Брайтоном» (1:1). На протяжении первого часа игры хозяева постоянно атаковали, имели несколько голевых моментов и даже забили мяч, который был отменен после вмешательства VAR. Однако первыми отличиться по правилам было суждено гостям. Едва ли не первая хорошая атака «Вест Хэма» в матче завершилась голом Чичарито после выхода один на один. «Брайтон» быстро оправился от потрясения: через четыре минуты Леандро Троссард сравнял счет. За 13 минут до конца встречи на поле у лондонцев появился восстановившийся после травмы Андрей Ярмоленко , но ничем примечательным украинец не отметился.

Кто на новенького

Во втором туре первую победу в сезоне удалось одержать «Эвертону». В гости к ливерпульскому клубу приехал «Уотфорд», доставивший «ирискам» немало проблем. Игра получилась вязкой, богатой на единоборства, а единственный гол зрители увидели на десятой минуте. Бернард здорово ушел из-под опеки защитников и хитрым ударом поразил ближний угол. В оставшееся время «шершни» имели несколько хороших возможностей сравнять счет, но в какие-то моменты игроков гостей подводила точность, пару раз «Эвертон» выручил голкипер Джордан Пикфорд . Во многом благодаря его уверенной игре «ириски» имеют в стартовых турах четыре очка.

Во втором туре первые победы в сезоне одержали сразу две команды, которые в прошлом сезоне выступали в Чемпионшипе. «Норвич» на своем поле очень уверенно обыграл «Ньюкасл» (3:1), а «Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).

Настоящим открытием старта сезона уже смело можно считать финского форварда «Норвича» Тиэму Пукки. В проигранном матче «Ливерпулю» (1:4) нападающий записал на свой счет единственный гол «канареек», а во встрече с «Ньюкаслом» стал главным героем. Финн оформил хет-трик, что футболистам «Норвича» не удавалось сделать на протяжении 26 лет! Особенно зрелищным получился первый гол Пукки: форвард здорово поймал на подъем отскочивший мяч и мощным ударом отправил его в верхний угол. «Ньюкасл» же только хватило лишь на гол престижа — Джонджо Шелви отличился в добавленное время. После двух туров «сороки» видятся претендентами на борьбу за выживание.

Достаточно удачным получился старт сезона для «Шеффилда». В первом туре «клинки» на выезде поделили очки с «Борнмутом», а во втором принимали «Кристал Пэлас». Подопечные Криса Уилдера играли первым номером, много атаковали и заслуженно победили. Единственный мяч на 47-й минуте забил полузащитник Джон Ландстрем . «Орлы» же уже второй матч подряд выглядят бледным подобием самих себя в прошедшем чемпионате.

Неудачи продолжают преследовать третьего новичка АПЛ — «Астон Виллу». В первом матче бирмингемцы лишь в концовке матча упустили ничью на выезде с «Тоттенхэмом», а теперь на своем поле проиграли «Борнмуту». Во многом судьбу встречи предопределил стартовый 15-минутный отрезок. Уже на первой минуте голкипер хозяев Том Хитон зачем-то понесся в правый угол штрафной, где снес форварда гостей Каллума Уилсона. Пенальти четко реализовал Джошуа Кинг . Через десять минут Дуглас Луис, вероятно, перепутал свою половину поля с чужой и в непосредственной близости от ворот «Астон Виллы» решил изящно пропустить мяч на партнера. Тот достался хавбеку «Борнмута» Гари Уилсону, который точным ударом со средней дистанции удвоил преимущество хозяев.

На 71-й минуте Луис исправил свою ошибку, нанеся отличный обводящий удар в девятку метров с 25, однако на большее хозяев не хватило. «Вилла» потерпела второе поражение на старте сезона, «Борнмут» на том же отрезке положил в копилку четыре очка.