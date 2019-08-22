Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты «Манчестер Юнайтед» заплатят за низкие результаты 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Andrew Yates / Reuters
Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует установить материальную ответственность для футболистов команды за низкие результаты клуба. Об этом сообщает Metro.
В новые контракты с игроками будет включен пункт, предусматривающий сокращение заработной платы на 25 процентов в случае, если команда по итогам сезона не сможет получить путевку в Лигу чемпионов. По информации источника, среди футболистов подобная инициатива вызвала серьезное недовольство.
В нынешнем чемпионате Англии подопечные Уле-Гуннара Сульшера стартовали с победы и ничьей. После двух туров «красные дьяволы» имеют в активе четыре очка и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице.
Право выступить в Лиге чемпионов получают команды АПЛ, занимающие места с первого по четвертое. В прошлом сезоне манкунианцы стали шестыми.
Самый высокооплачиваемый игрок «Манчестер Юнайтед» — форвард Алексис Санчес — получает около 550 тысяч евро в неделю.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. «Ливерпуль» после двух туров чемпионата занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
Последние новости
Появились подробности массовой драки с цыганами в Кузбассе Китай нашел цель для мести за Huawei Кремль прокомментировал сообщения о сокрытии информации про заражение радиацией
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Алексис Санчес , Манчестер Юнайтед , Рамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зенит» отказался расставаться с Дриусси
Усик проведет бой с российским тяжеловесом
Томашевский стал чемпионом России по шахматам
«Наполи» заинтересовался Чаловым
Спартаковцы встретились с Зе Луишем
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение