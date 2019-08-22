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Санчес получит от «МанЮнайтед» 36 миллионов фунтов за уход в «Интер» 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
"Манчестер Юнайтед" будет вынужден раскошелиться на 36 миллионов фунтов в случае ухода чилийского нападающего Алексиса Санчеса в миланский "Интер". Английский клуб будет доплачивать чилийцу разницу в его зарплате, если тот все-таки станет "интеристом".
В "Юнайтед" Санчес зарабатывает 500 тысяч фунтов в неделю, являясь самым высокооплачиваемым игроком клуба, а в "Интере" готовы платить только 150 тысяч. Сам чилиец не готов на понижение зарплаты при переходе, и, как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Daily Mail, если клубы придут к соглашению об аренде форварда, то в договоре будет указан пункт, по которому "МЮ" будет выплачивать ему часть его зарплаты, то есть 350 тысяч еженедельно.
В итоге "Манчестер Юнайтед" за два последующих сезона в общей сложности выплатит чилийцу порядка 36 миллионов фунтов стерлингов.
Выступления Санчеса в "МЮ" не задались — с января 2018 года нападающий в 45 играх за "красных дьяволов" отметился пятью голами.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Алексис Санчес , Манчестер Юнайтед
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