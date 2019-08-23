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«Манчестер Сити» поддержал ЛГБТ новой формой 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: mancity.com
«Манчестер Сити» выпустил лимитированную серию формы в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается на официальном сайте английской команды.
Игровая футболка белого цвета будет находиться в продаже в течение текущего сезона, приобрести ее можно за 27 евро. Дизайн формы по заказу технического спонсора «Сити» разрабатывали студенты университета Манчестер Метрополитан, выпуск формы посвящен гей-параду, который пройдет в городе 23 августа.
На футболке изображены радужный флаг, а также несколько надписей в разных местах: «Гордимся», «Футбол против гомофобии» и «Вместе мы выстоим».
Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне набрал четыре очка в двух турах и располагается на третьем месте в турнирной таблице.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Рамблер
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