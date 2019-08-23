Клопп рассказал о состоянии голкипера «Ливерпуля» Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, в каком самочувствии находится голкипер его команды Алиссон, восстанавливающийся от травмы уже более недели, передает AS.

"Он вернется не очень скоро. Мы обедали с ним сегодня, так что, по крайней мере, он может есть. Он хорошо выглядит, находится в отличной форме, в хорошем настроении, но его возвращение займет определенное время, и я не знаю, каковы точные сроки восстановления. ", — заявил немец.

"В моей голове нет какой-то конкретной даты, или никто мне ее не говорил. Мы не спрашивали у медицинского департамента, потому что хотим дать ему необходимое время для восстановления. После получения травмы он передвигался на костылях, и это нормально после той травмы, что он получил. Сейчас он ходит без них. ", — добавил 52-летний специалист.

"Сейчас он уже может тренироваться, что значительно отличается от той ситуации, что мы наблюдали неделю назад. Думаю, что теперь его восстановление пойдет быстро, но не знаю, насколько быстро", — заключил рулевой "красных".

Место Алиссона в воротах мерсисайдцев занял испанский голкипер Адриан, с которым английский клуб подписал контракт менее месяца назад. В своем первом матче за "Ливерпуль" Адриан отбил решающий пенальти в матче между его командой и "Челси" за Суперкубок УЕФА

Ранее сообщалось, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он думает по поводу чемпионской гонки в Английской премьер-лиге в текущем сезоне.