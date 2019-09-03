Гол форварда «Арсенала» в дерби признали лучшим в туре АПЛ

Гол нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта признали лучшим в четвертом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Француз отличился в концовке первого тайма игры с «Тоттенхэмом». Благодаря его удару, канонирам удалось сократить отставание в счете. Во втором тайме «Арсенал» забил еще один мяч и ушел от поражения в дерби — 2:2.