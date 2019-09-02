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Сезон новый — лидеры те же: «Ливерпуль» и «Сити» покоряют АПЛ 

Газета.Ru 10 часов назад
«Ливерпуль» и «Сити» покоряют АПЛ
Фото: liverpoolfc.com
В Англии подошел к концу четвертый тур национального первенства. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вновь добились разгромных побед, «Арсенал» разошелся миром с «Тоттенхэмом», а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» недосчитались очков в матчах, где считались фаворитами. «Газета.Ru» рассказывает о прошедших встречах АПЛ.

Камбэк на «Эмирейтс» и проблемы Почеттино

«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2
В центральном матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» и «Тоттенхэм» устроили настоящий спектакль в Лондоне.
Счет в дерби на 10-й минуте открыл один из лидеров «шпор» Кристиан Эриксен, после чего Харри Кейн реализовал пенальти и, казалось бы, снял все вопросы о победителе.
Но не тут-то было: «канониры» на глазах родных болельщиков проявили характер и ушли от поражения, дважды взломав расслабившуюся оборону «Тоттенхэма». Отличились форварды Александр Лаказетт и Пьер-Эмерик Обамейанг.
Что интересно, команда Унаи Эмери и вовсе могла вырвать победу, однако на 80-й минуте судья после просмотра видеоповтора отменил гол Сократиса Папастатопулоса из-за залезшего в офсайд Зеада Колашинаца — 2:2.
«Арсенал» остался на пятом место в турнирной таблице, тогда как «Тоттенхэм» опустился на девятую строчку. Пауза на игры сборных обязана благоприятно сказаться на игре подопечных Маурисио Почеттино, ведь «шпоры» не показывают и половины того мастерства, благодаря которому они блистали в том сезоне на европейской арене.

«Мерсисайдцы» идут без потерь

«Бернли» — «Ливерпуль» — 0:3
Как и ожидалось, даже в домашних стенах «Бернли» ничего не смог противопоставить набравшему всесокрушающий ход действующему победителю Лиги чемпионов: в первых трех турах «красные» обыграли лондонский «Арсенал» (3:1), «Саутгемптон» (2:1), «Норвич Сити» (4:1) и останавливаться на достигнутом не собирались.
Признанный в середине недели лучшим футболистом Европы Вирджил ван Дейк и компания камня на камне не оставили от оппонентов.
Сначала нападающий хозяев Крис Вуд решил упростить задачу подопечным Юргена Клоппа и отправил мяч в собственные ворота. Под занавес первого тайма Садио Мане удвоил преимущество гостей. А уже на 80-й минуте Фирмино установил на табло итоговый счет встречи — 3:0.
Как итог, победная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла четырех матчей — это безоговорочное первое место в турнирной таблице. Но в спину не перестает дышать «Манчестер Сити».

«Горожане» мечтают о чемпионском хет-трике

«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:0
Ничем не хуже выглядит на старте и чемпион Англии последних двух лет.
На сей раз под каток команды Гвардиолы попал «Брайтон» — 4:0. Голы на счету Кевина Де Брейне, Бернарду Силвы и не перестающего забивать Серхио Агуэро, соформившего дубль и единолично возглавившего гонку бомбардиров.
В активе аргентинца теперь шесть забитых мячей, чему не может нарадоваться наставник голеадора.
«Агуэро забивал голы в Аргентине в 16 лет. Затем переехал в Англию и продолжил забивать. Думаю, он и умирая будет забивать голы — таков его талант. Агуэро невероятно талантлив, и я люблю все, что он делает. С годами его голевое чутье лишь усилилось: сейчас он хочет забивать голы не меньше, чем раньше», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

Тучи над головами Сульшера и Лэмпарда

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1: 1 
«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:2 
«Манчестер Юнайтед» после сенсационного поражения от «Кристалл Пэлас» во что бы то ни стало нужно было побеждать «Саунтгемптон». Но на домашнем стадионе «святых» «Сент-Мэри» легко не бывает никому — в субботу в этом еще раз убедились и «манкунианцы».
Несмотря на достаточно уверенный старт и быстрый гол (на 10-й минуте счет открыл открыл молодой Даниэль Джеймс), «МЮ» не сумел продержаться до финального свистка. На 58-й минуте Янник Вестергор распечатал ворота Де Хеа.
Подопечным Сульшера не помог даже тот факт, что с 73-й минуты хозяева играли вдесятером: вторую желтую карточку перед собой увидел защитник Кевин Дансо.
Не сумели удержать идущую в руки победу и подопечные Фрэнка Лэмпарда. «Челси» в родных стенах буквально опозорился в поединке с «Шеффилд Юнайтед». А как иначе можно назвать результат, когда команда ведет со счетом 2:0 благодаря дублю Тэмми Абрахам, а затем пропускает дважды…
Причем ничью гостям принес защитник лондонцев Курт Зума, оформивший на 89-й минуте автогол.
Что касается турнирной таблицы, то «Манчестер Юнайтед» с пятью очками расположился на восьмом месте, тогда как «аристократы» обосновались на непривычной для себя 11-й строчке.
Результаты остальных встреч 4-го тура:
«Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 3:2 «Вест Хэм Юнайтед» — «Норвич Сити» — 2:0 «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд» — 1:1 «Лестер Сити» — «Борнмут» — 3:1 «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» — 1:0 Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
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Премьер-лига , Статьи , Футбол , Крис Вуд , Фрэнк Лэмпард , Садио Мане , Харри Кейн , Кристиан Эриксен , Даниэль Джеймс , Кевин Дансо , Янник Вестергор , Курт Зума , Emirates , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru
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