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Названа символическая сборная четвертого тура АПЛ 

Lenta.ru 15 часов назад
Определена символическая сборная четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде у «Манчестер Сити» и «Вест Хэма». В команду вошли полузащитник горожан Кевин де Брейне и форвард «Сити» Серхио Агуэро, а также игрок обороны «молотобойцев» Артур Масуаку и хавбек лондонцев Фелипе Андерсон. Помимо вышеперечисленных игроков место в сборной получили:
Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм»).
Защитники: Трент-Александер Арнодьд («Ливерпуль»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Джонни Эванс («Лестер»).
Полузащитники: Ришарлисон («Тоттенхэм»), Маттео Гендузи («Арсенал»).
Нападающий: Тэмми Абрахам («Челси»).
Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Комментарии
Премьер-лига , Видео , Футбол , АПЛ , Владимир Стогниенко , Уго Льорис , Фелипе Андерсон , Артур Масуаку , Джонни Эванс , Янник Вестергор , Рамблер
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