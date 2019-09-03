«Он умирая будет забивать»

Стартовый отрезок очередного сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) завершился матчами четвертого тура. «Арсенал» совершил яркий камбэк в дерби Северного Лондона, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» продолжили громить соперников, « Манчестер Юнайтед » и «Челси» снова потеряли очки. Подробнее об этих и других встречах минувшего уик-энда — в материале «Ленты.ру».

Лондонская перестрелка

Накануне очередного дерби Северного Лондона между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» болельщики и эксперты путались в догадках, не понимая, чего ждать от этой игры. «Канониры» здорово стартовали: одержали две победы подряд, но затем без шансов проиграли «Ливерпулю» (1:3). «Шпоры» же вкатываются в сезон очень трудно: победа над новичком АПЛ «Астон Виллой» оставалась единственной, а от поражения в игре с «Манчестер Сити» лондонцев спасли лишь безграничное везение и система VAR.

Дерби на правах хозяев активнее начали футболисты «Арсенала». Игроки яростно бросились в атаку, но уже на 10-й минуте гости охладили их пыл. Эрик Ламела после стремительной контратаки нанес отнюдь не пушечный удар с нерабочей правой ноги, но для голкипера канониров Бернда Лено задача оказалась непростой. Немец отбил удар прямо перед собой, а набежавшему Кристиану Эриксену оставалось не опозориться и закатить мяч в пустые ворота — 1:0.

Гол спутал карты подопечным Унаи Эмери, которые продолжили атаковать, но делали это весьма нерасторопно. Контрвыпады «Тоттенхэма» казались опаснее, и на исходе 40 минут положение хозяев было близко к провальному. Хавбек канониров Гранит Джака решил влететь прямой ногой в избавившегося от мяча Сон Хын Мина, причем сделать это не где-нибудь, а в своей штрафной. Действия швейцарца по достоинству оценил главный арбитр, указавший на точку. Гарри Кейн исполнил пенальти образцово — 2:0.

Надежду на «хеппи-энд» болельщикам «Арсенала» в добавленное к первому тайму время подарил Александр Ляказетт . «Арсеналу» наконец-то удалось успешно сыграть накоротке вблизи чужих ворот, француз получил мяч в штрафной, изящным движением ушел от защитника и чудовищным по силе ударом прошил соотечественника Уго Льориса — 1:2.

«Гол в раздевалку» часто творит чудеса с боевым духом команд, приободряя забивших и угнетая пропустивших. Так сложилось и в этот раз. Во втором тайме на поле осталась одна команда: «Тоттенхэм» вжался в свою штрафную, позволив сопернику доминировать. Справедливости ради стоит отметить, что гостям иногда удавалось неплохо убегать в контратаки, в одной из которых Гарри Кейн мог «закончить вообще все», но его удар приняла на себя штанга.

Избитое футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе» на то и правило, чтобы подтверждаться. На 71-й минуте Маттео Гюэндузи сделал шикарный заброс в штрафную, который легким касанием ступни превратил в гол Пьер-Эмерик Обамеянг — 2:2. В оставшееся время «Арсенал» на кураже пытался вырвать победу, «Тоттенхэм» изредка бегал в контратаки, но голевая программа на этот день была завершена.

Лондонцы по итогам четырех туров остаются в пятерке лидеров, дела «Тоттенхэма» обстоят хуже. Команда, которой прочили борьбу за чемпионство, расположилась на девятой строчке. Отставание от лидера — «Ливерпуля» — составляет уже семь очков.

Проблемы топов

Домашняя встреча с «Шеффилд Юнайтед» была отличным шансом для «Челси» поддержать победный почин прошлого тура, и поначалу подопечные Фрэнка Лэмпарда отлично справлялись с этой задачей. Форвард синих Тэмми Абрахам окончательно освоился после возвращения в родную команду и вышел на стахановский темп — аккурат два мяча за игру. В этот раз нападающий оформил дубль к 43-й минуте: оба раза ему удавалось отличаться после подбора бесхозных мячей в чужой штрафной. Гости на подвиги англичанина ничем ответить не смогли.

Сложно сказать, что сделал с подопечными в перерыве главный тренер «Шеффилда» Крис Уилдер, но во втором тайме его парней было не узнать. Уже на 46-й минуте гости разыграли шикарную комбинацию: после передачи с фланга Каллуму Робинсону оставалось лишь аккуратно направить мяч в пустой угол — 1:2. Игроки «Челси» старались избавить болельщиков от нервной концовки, но в атаке у хозяев дела не особо клеились. Хороший шанс на хет-трик имел Абрахам, однако отличный сэйв совершил голкипер Дин Хендерсон

Развязка наступила на 89-й минуте: Робинсон сделал расчетливую передачу в штрафную на Ли Муссе, но того опередил защитник «Челси» Курт Зума . Именно от ноги французского футболиста мяч влетел в сетку. «Аристократы» снова не смогли победить дома и закрепились в «болоте» турнирной таблицы.

По соседству с лондонцами после четырех туров оказался и «Манчестер Юнайтед». Разгромная победа над «Челси» (4:0) в первом туре пока остается единственной для подопечных Уле Гуннара Сульшера, которые снова потеряли очки.

Начало выездной встречи с «Сандерлендом» настроило поклонников «красных дьяволов» на позитивный лад. Молодое дарование гостей Даниэль Джеймс продолжает штамповать голы в АПЛ, уже на 10-й минуте он снова отличился мощным ударом с подъема в «девятку» и вывел МЮ вперед. До конца первого тайма манкунианцы контролировали игру, но забить еще не удалось.

«Сандерленд» начал приходить в себя в начале второго тайма: футболисты поняли, что с таким МЮ можно играть, и усилили давление на ворота соперника. Успех принесла старая добрая подача в штрафную. Кевин Дансо точно навесил, а Янник Вестергор кивком головы переправил мяч в сетку.

Через 15 минут Дансо получил второе предупреждение и отправился отдыхать, но «Сандерленд» смог организованно отобороняться и вдесятером. Справедливости ради, атакующие футболисты «Манчестер Юнайтед» неразрешимых задач перед игроками «святых» не ставили.

Непробиваемая мощь

Как и прошлом сезоне, на голову сильнее всех в АПЛ выглядят две команды — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Клубы громят соперников и пока не позволяют усомниться в том, что именно они разыграют титул.

«Бернли» на своем поле на протяжении получаса неплохо справлялся с атаками мерсисайдцев. Грозное трио Салах — Мане — Фирмино никак не могло подобраться вплотную к владениям Ника Поупа, при этом хозяева провели пару неплохих вылазок на чужую половину поля. Помощь «Ливерпулю» пришла откуда не ждали — защитник Трент-Александер Арнольд решил сделать подачу в штрафную, но мяч рикошетом от нападающего «Бернли» Криса Вуда спланировал четко за спину Поупу — 1:0.

Такое развитие событий обескуражило хозяев, и уже через три минуты они пропустили снова. «Ливерпуль» провел скоростную атаку, Фирмино отпасовал на Мане, который четко уложил мяч в угол. Отыграться с 0:2 в матче с мерсисайдцами — непосильная задача практически для любого клуба мира, скромный «Бернли» тоже не смог совершить подвиг. Более того, на 80-й минуте счет до крупного довел Фирмино.

«Манчестер Сити» в домашней игре с «Брайтоном» не стал долго тянуть с забитыми мячами. Уже на второй минуте Кевина де Брейне вывели на пустые ворота, которые бельгиец с удовольствием расстрелял. После этого «горожане» взяли паузу, понимая, что победа в этой встрече не должна никуда уйти. Для верности на исходе первого тайма второй мяч «Брайтону» вколотил Серхио Агуэро.

Во второй половине игры хозяева получили возможность не напрягаясь оттачивать командные взаимодействия, но, чтобы «Брайтон» не поднял головы, «Сити» усилиями Агуэро и Бернарду Силвы забил еще два мяча.

«Агуэро забивал голы в Аргентине в 16 лет, затем переехал в Англию и продолжил забивать. Думаю, он и умирая будет забивать голы. Таков его талант», — восхищался после игры главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Набирая обороты

Во второй половине игры бельгиец добавил к голу результативный пас на Варди, который оформил дубль. В обороне «лисы» тоже отыграли слажено, не позволив сопернику развернуться и создать что-то более-менее опасное. «Лестер» может занести в актив хороший старт в АПЛ, команда после четырех туров находится на третьем месте.

Прервать серию из трех поражений подряд удалось «Уотфорду». «Шершни» гостили у «Ньюкасла», который должен был воспрянуть духом после победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в прошлом туре, однако забили первыми именно гости. Уилл Хьюз на второй минуте после серии рикошетов оказался один на один с голкипером и, не мешкая, отправил мяч в сетку. Отыграться хозяева смогли лишь на исходе первого тайма — Фабиан Шер удачно поймал отскок в штрафной площади и в касание пробил в дальний угол. Во втором тайме чуть ближе к победе был «Ньюкасл», но и «Уотфорд» создал пару голевых моментов. Итоговая ничья видится справедливым исходом.

В четвертом туре произошло историческое событие. Форвард «Норвича» Тиэму Пукки впервые не смог отличиться в матче АПЛ. Произошло это на выездной встрече с «Вест Хэмом». «Канарейки» провели очень слабый матч, практически ничего не смогли создать в атаке, а в обороне дважды капитулировали. В первом тайме отличился Себастьен Аллер , а во второй половине игры отличный удар слету удался Андрею Ярмоленко . Для украинца, который был одним из самых активных в составе хозяев, это первый мяч в сезоне.

Один из самых остросюжетных и зрелищных матчей тура прошел в Ливерпуле. Уже к 12-й минуте встречи «Эвертон» — «Вулверхэмптон» хозяева успели дважды забить и пропустить один мяч. У «ирисок» отличились Ришарлисон и Алекс Айуоби , у «волков» — Ромен Сес. Обалдев от такого бодрого начала, команды взяли паузу, но за 15 минут до конца матча игра взорвалась. Форвард гостей Рауль Хименес после скидки партнера смело пошел головой на мяч и, несмотря на удар ногой по лицу от защитника, поразил цель.

Последнее слово в этой игре все же осталось за хозяевами. Ришарлисон, обладающий не самым выдающимся ростом (179 сантиметров), продемонстрировал незаурядные навыки игры на втором этаже и превратил фланговую передачу в красивый гол головой, принесший победу «ирискам».

Унылой обещала стать встреча в Лондоне между «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой». Дело катилось к нулевой ничьей, но концовку игры взорвали два эпизода. На 73-й минуте Джордан Айю здорово разобрался в штрафной с двумя соперниками и ударом в дальний угол открыл счет, а на 96-й минуте «Астон Вилле» удалось отыграться, но взятие ворот было отменено.

Эпизод получился очень неоднозначным, в Англии до сих пор не утихают споры о правильности судейского решения. Джек Грилиш продемонстрировал отличный дриблинг и рухнул на входе в штрафную. Мяч же оказался у Хенри Лэнсбери, который четко пробил в угол. Гол засчитан не был, так как арбитр еще до удара зафиксировал симуляцию у Грилиша.