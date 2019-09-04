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​Мхитарян объяснил свой переход в «Рому» 

Евро-футбол.Ру + ещё 3 6 часов назад
​Мхитарян объяснил свой переход в «Рому»
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник Генрих Мхитарян дал комментарий по поводу своего перехода из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды.
«Всё произошло в последний день. Сразу после игры с «Тоттенхэмом» мне позвонил агент. Он сказал, что на следующий день я должен вылететь в Рим на медицинское обследование и подписать контракт. Для меня это отличная возможность, поскольку в «Арсенале» у меня не было много игрового времени. Какое-то время я не проводил на поле по 90 минут, но я готов играть, поскольку регулярно тренируюсь. В футбол вы играете не только ногами, но и головой. Если вы убедите себя, что способны играть 90 минут, тогда всё возможно», — цитирует Мхитаряна Football Italia.
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Премьер-лига , Футбол , Генрих Мхитарян
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