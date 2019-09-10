«Челси» отказался наказывать Дринкуотера за драку

«Челси» не накажет Дринкуотера за драку у ночного клуба

Известно, что лондонский клуб связался с футболистом, но дальнейшие действия оставил на усмотрение «Бернли», где Дринкуотер играет на правах аренды.

На прошлой неделе 29-летний футболист отмечал день рождения друга в манчестерском ночном клубе Chinawhite. Дринкуотер сильно напился и начал приставать к девушке защитника «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле.

Между футболистами завязалась потасовка, после чего охранники выгнали Дринкуотера из клуба.

На улице на хавбека «Бернли» напали шесть человек, которые избили его с криками «Ломайте ему ноги». В результате избиения игрок получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук