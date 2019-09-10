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Футболист «Манчестер Сити» установил рекорд квалификации Евро 

Lenta.ru 1 час назад
Игрок «Манчестер Сити» поставил рекорд квалификации Евро
Фото: globallookpress.com
Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал первым футболистом, оформившим хет-трик из голевых передач в матчах квалификации чемпионата Европы. Об этом сообщает Mirror.
Это произошло во встрече бельгийской команды с шотландцами в рамках шестого тура отборочного турнира Евро-2020. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной Бельгии. Де Брейне сначала трижды ассистировал партнерам, а затем забил сам.
После шести туров в активе бельгийцев 18 очков, команда на три балла опережает идущую второй в группе I сборную России. Де Брейне в четырех встречах отборочного цикла отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
6 сентября бельгиец был номинирован на звание лучшего футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ). В четырех матчах первенства де Брейне шесть раз ассистировал партнерам и отправил в ворота соперника один мяч.
Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Рамблер
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