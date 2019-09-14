«Манчестер Сити» впервые в сезоне потерпел поражение

«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в текущем сезоне чемпионата Англии

"Норвич" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:2 в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кенни Маклин (18-я минута), Тодд Кантвелл (28) и Теему Пукки (50), у проигравших отличились Серхио Агуэро (45) и Родри (88).

Для "Манчестер Сити" это поражение стало первым в текущем сезоне чемпионата Англии. Всего в матчах премьер-лиги с учетом прошлого сезона команда, являющаяся действующим чемпионом страны, не проигрывала на протяжении 18 матчей, в предыдущий раз "Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" 29 января 2019 года.

В турнирной таблице "Норвич", который в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, занимает 12-е место, набрав шесть очков. "Манчестер Сити" с 10 очками идет вторым, пять очков уступая лидирующему "Ливерпулю", который ранее в субботу обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1 и одержал пять побед в пяти турах.

В следующем туре "Норвич" в гостях сыграет с "Бёрнли", "Манчестер Сити" примет "Уотфорд", обе встречи пройдут 21 сентября. Кроме того, "Манчестер Сити" 18 сентября в гостях проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Результаты других матчей игрового дня:

"Брайтон" — "Бёрнли" — 1:1;

"Вулверхэмптон" — "Челси" — 2:5;

"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас" — 4:0;

"Шеффилд Юнайтед" — "Саутгемптон" — 0:1.