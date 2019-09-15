Гвардиола иронично поздравил «Ливерпуль» с чемпионством после 5-го тура АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола саркастически поздравил «Ливерпуль» с чемпионством после поражения своих подопечных от «Норвич Сити» (2:3) в матче 5-го тура АПЛ. «Манчестер Сити» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 5 очков.

«Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле.