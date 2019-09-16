Голкипер Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Испанский голкипер Давид Де Хеа продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" , об этом сообщается на официальном сайте английской команды.

За "Манчестер Юнайтед" испанец выступает с 2011 года, предыдущим его клубом был "Атлетико". В составе англичан он выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) (2012–13), Кубок Англии (2015–16), Кубок лиги (2016–17), Лигу Европы (2016–17) и Суперкубок страны (2011, 2013, 2016).

"Я и представить не мог, что сыграю за этот клуб более 350 матчей. Возможность продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" является для меня честью. Хочу выигрывать с этой командой трофеи и помогать молодым игрокам. Нам еще многое предстоит сделать", — поделился голкипер.

Ранее сообщалось, что форвард "Арсенала" Обамеянг высказался о ничьей в матче с "Уотфордом".