Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды

Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Марк Косицке высказался о вероятном продлении контракта специалиста с английской командой, передает DAZN.

Он отметил, что причиной того, что Клопп может отказаться продлевать контракт, станет плохая погода в Великобритании.

"Контракт Клоппа рассчитан до 2022 года, и не секрет, что "Ливерпуль" хотел бы его продлить. Нужно подождать и посмотреть, как изменится климат — улучшится ли погода в Великобритании. Плохую погоду не стоит недооценивать. Я помню, что впервые "Ливерпуль" обратился к нам с новым контрактом в ноябре или декабре, но я попросил подождать.

Юрген с женой просыпаются утром, а за окном еще темно. Вечером, когда они встречаются, уже тоже темнота, а иногда еще и дождь идет", — заявил агент.