Футбол являлся детской мечтой Стивена Кокера, которую ему удалось воплотить в жизнь — в 15 лет спортсмен попал в любительскую лигу. В его послужном футбольном списке 123 матча в рамках Английской Премьер-лиги в составе 6 различных клубов. Однако этот уникальный опыт был омрачен пристрастием футболиста к алкоголю. Сейчас Кокер утверждает, что поборол пагубную зависимость, и не без смущения рассказывает о той «темной стороне», на которой он когда-то находился.
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Стивен Кокер о футболе и пристрастии к алкоголю
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