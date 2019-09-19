Стивен Кокер о футболе и пристрастии к алкоголю

Футбол являлся детской мечтой Стивена Кокера , которую ему удалось воплотить в жизнь — в 15 лет спортсмен попал в любительскую лигу. В его послужном футбольном списке 123 матча в рамках Английской Премьер-лиги в составе 6 различных клубов. Однако этот уникальный опыт был омрачен пристрастием футболиста к алкоголю. Сейчас Кокер утверждает, что поборол пагубную зависимость, и не без смущения рассказывает о той «темной стороне», на которой он когда-то находился.