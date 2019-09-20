Зарплата 18-летнего игрока «Челси» увеличилась в 48 раз 

Нападающий сборной Англии и лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои подписал с клубом новое соглашение, сообщает The Guardian.
По информации источника, новая зарплата, прописанная в контракте 18-летнего форварда, превышает годовой оклад по предыдущему договору в 48 раз. Теперь заработок англичанина составляет £120 тысяч в неделю.
Согласно предыдущему контракту, он получал по £2,5 тысячи.
В данный момент "Челси" находится на шестой строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ) с восемью очками в активе.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер "аристократов" Фрэнк Лэмпард — первый проигравший в дебютной игре Лиги чемпионов наставник "Челси".
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