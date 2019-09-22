«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу у новичка АПЛ

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 1
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
0 2
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
4 2
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
3 1
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
2 2
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
1 2
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
0 1
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
2 1
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 0
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 0
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
1 1
Крылья Советов Крылья Советов
Тамбов
Тамбов
2 1
Ростов Ростов
Зенит
Зенит
5 0
Рубин Рубин
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Бёрнли
2 0
Норвич Сити Норвич Сити
Манчестер Сити
Манчестер Сити
8 0
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
0 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
4 0
Кёльн Кёльн
Герта
Герта
2 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Байер
Байер
2 0
Унион Унион
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Алавес Алавес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
20:00
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
21:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
22:00
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Бёрнли Бёрнли
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
14:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
17:00
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
19:30
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия М Боруссия М
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Байер Байер
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
14:00
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
16:30
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
18:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
13:00
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
15:00
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
17:00
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
19:00
Герта Герта

«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Астон Виллой» 

RT на русском + ещё 11 50 минут назад
«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу у новичка АПЛ
Фото: globallookpress.com
Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
«Астон Вилла» забила первой. На 20-й минуте отличился Джон Макгинн.
На 41-й минуте канониры остались в меньшинстве. За перебор жёлтых карточек был удалён Эйнсли Мэйтленд-Найлс.
На 59-й минуте Николя Пепе сравнял счёт, реализовав пенальти, но уже спустя минуту «Астон Вилла» вновь вышла вперёд благодаря голу Уэсли.
Победу «Арсеналу» принесли голы Калума Чемберса и Пьера-Эмерика Обамеянга, забивших на 81-й и 84-й минутах.
В седьмом туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчетер Юнайтед», а «Астон Вилла» на своём поле примет «Бёрнли».
Ранее сообщалось, что МЮ проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ.
RT на русском: последние новости
МЮ проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ МЮ проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ СМИ: «Ливерпуль» заплатил £1 млн «Манчестер Сити» за взлом скаутинговой системы СМИ: «Ливерпуль» заплатил £1 млн «Манчестер Сити» за взлом скаутинговой системы Английская погода может повлиять на переговоры Клоппа с «Ливерпулем» о новом контракте Английская погода может повлиять на переговоры Клоппа с «Ливерпулем» о новом контракте
Премьер-лига , Футбол , Джон Макгинн , Николя Пепе , Emirates
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА продлил победную серию
ЦСКА продлил победную серию
Скончался олимпийский чемпион по конному спорту Кизимов
Скончался олимпийский чемпион по конному спорту Кизимов
«Ливерпуль» обыграл «Челси»
«Ливерпуль» обыграл «Челси»
Медведев впервые выиграл турнир в России
Медведев впервые выиграл турнир в России
WADA дало РФ три недели
WADA дало РФ три недели311
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение