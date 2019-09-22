«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу у новичка АПЛ

«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Астон Виллой»

Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс» , завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

На 41-й минуте канониры остались в меньшинстве. За перебор жёлтых карточек был удалён Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

На 59-й минуте Николя Пепе сравнял счёт, реализовав пенальти, но уже спустя минуту «Астон Вилла» вновь вышла вперёд благодаря голу Уэсли.

Победу «Арсеналу» принесли голы Калума Чемберса и Пьера-Эмерика Обамеянга, забивших на 81-й и 84-й минутах.

В седьмом туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчетер Юнайтед», а «Астон Вилла» на своём поле примет «Бёрнли».

Ранее сообщалось, что МЮ проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ.