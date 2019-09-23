«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» в матче 6 тура Английской Премьер-лиги со счетом 3:2. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс». Победный гол в ворота «Астон Виллы» забил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
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«Арсенал» обыграл «Астон Виллу»
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