6 тур Английской Премьер-лиги вывел «Ливерпуль» вперед с большим отрывом. После победы над «Челси» команда, расположившаяся на первой строчке турнирной таблицы, заработала 18 очков. Вторую позицию занял «Манчестер Сити», разгромивший «Уотфорд» со счетом 8:0.
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Обзор 6 тура Английской Премьер-лиги
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