Обзор 6 тура Английской Премьер-лиги

6 тур Английской Премьер-лиги вывел «Ливерпуль» вперед с большим отрывом. После победы над «Челси» команда, расположившаяся на первой строчке турнирной таблицы, заработала 18 очков. Вторую позицию занял «Манчестер Сити», разгромивший «Уотфорд» со счетом 8:0.