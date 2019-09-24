По итогам матчей 6 тура Английской Премьер-лиги определились 11 лучших игроков. В список непревзойденных футболистов АПЛ на этой неделе попали вратарь «Борнмута» Аарон Ремсдейл, правый защитник «Лестера» Рикарду Перейра, а также центральный защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер.
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Сборная 6 недели Английской Премьер-лиги
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