На прошлых выходных состоялся 6 тур Английской Премьер-лиги, в первый ряд вышли команды «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Лестер». Настало время оценить самые яркие голы футболистов: Джеймса Мэддисона («Лестер»), Кевина Де Брёйне («Манчестер Сити») и Аарона Крессуэлла (Вест Хэм Юнайтед»).
20 сентября
20 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
27 сентября
28 сентября
28 сентября
28 сентября
28 сентября
29 сентября
29 сентября
30 сентября
Лучшие голы 6 тура Английской Премьер-лиги
Читайте также