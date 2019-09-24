Завершился 6 тур Английской Премьер-лиги. Перед началом 7 тура есть время подвести итоги и посмотреть на лучшие сейвы. Среди вратарей на этой неделе отличились Пауло Гассанига («Тоттенхэм»), Ник Поуп («Бернли») и Висенте Гуайта («Кристал Пэлас»).
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Лучшие сейвы 6 тура Английской Премьер-лиги
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