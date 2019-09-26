Благодаря Джону Игану команде «Шеффилд Юнайтед» удалось вернуться в Высшую лигу. Как известно, отец ирландца профессионально занимался гаэльским футболом. Поначалу и сам Иган увлекался этим национальным видом спорта, однако в 16 лет будущий игрок «клинков» окончательно определился и переехал в Англию, где оказался в молодежной национальной футбольной сборной. По словам футболиста, он всегда верил в то, что попадет в Премьер-лигу, и твердо шел к своей цели.
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Иган помог «Шеффилду» вернуться в Премьер-лигу
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