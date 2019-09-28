​«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в меньшинстве

​«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон», играя час в меньшинстве

В одном из субботних матчей седьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон». В средине первого тайма лондонцы открыли счёт благодаря голу Ндомбеле, но в скором времени остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки для Орье.

Оставшись вдесятером, команда Маурисио Почеттино пропустила от Ингса, но в конце первого тайма смогла забить — отличился Гарри Кейн

Счёт 2:1 сохранился на табло стадиона до финального свистка. «Тоттенхэм» добился победы после ряда неудач и получил глоток свежего воздуха. Впереди у «шпор» важная игра Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Протокол игры

Тоттенхэм

Саутгемптон

(1:0) Н'Домбеле Тангай 24'

(2:1) Кейн Гарри 43'

Запасные: Дэвис Бен • Гассанига Пауло • Алли Деле