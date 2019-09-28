​«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в меньшинстве

В одном из субботних матчей седьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон». В средине первого тайма лондонцы открыли счёт благодаря голу Ндомбеле, но в скором времени остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки для Орье.
Оставшись вдесятером, команда Маурисио Почеттино пропустила от Ингса, но в конце первого тайма смогла забить — отличился Гарри Кейн.
Счёт 2:1 сохранился на табло стадиона до финального свистка. «Тоттенхэм» добился победы после ряда неудач и получил глоток свежего воздуха. Впереди у «шпор» важная игра Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
Протокол игры
Тоттенхэм
Саутгемптон
(1:0) Н'Домбеле Тангай 24'
39' Ингс Дэнни (1:1)
(2:1) Кейн Гарри 43'
Льорис Уго • Орье Серж 27' 31' • Алдервейрельд Тоби • Вертонген Ян • Роуз Дэнни • Уинкс Гарри 90' (Ваньяма Виктор (90') • Н'Домбеле Тангай 78' (Дайер Эрик (78') • Эриксен Кристиан • Кейн Гарри • Сон Хынмин 64' (Ламела Эрик (64') • Лукас Моура
Запасные: Дэвис Бен • Гассанига Пауло • Алли Деле
Ганн Энгус • Беднарек Ян 82' • Йосида Майя 68' • Вестергор Янник 79' (Армстронг Стюарт (79') • Уорд-Праус Джеймс • Ромеу Ориоль • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Бертранд Райан • Редмонд Натан • Буфаль Софьян 88' (Лонг Шейн (88') • Ингс Дэнни 83' (Обафеми Майкл (83')
Запасные: Дансо Кевин • Льюис Харри • Валери Ян 28 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".