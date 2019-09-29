«Лестер» разгромил «Ньюкасл»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
1 1
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
3 1
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
2 1
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
0 2
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
3 3
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
3 2
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
1 1
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
5 1
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
3 0
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
2 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
0 2
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
1 0
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
0 3
Байер Байер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Боруссия М Боруссия М
Падерборн 07
Падерборн 07
2 3
Бавария Бавария
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 3
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
0 0
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
1 2
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
2 0
Сельта Сельта
Севилья
Севилья
22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:30
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
14:00
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
16:30
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
17:00
Эвертон Эвертон
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
17:00
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
19:30
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Саутгемптон
Саутгемптон
16:00
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
16:00
Борнмут Борнмут
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
13:00
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
14:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Вердер Вердер

«Лестер» разгромил «Ньюкасл» со счётом 5:0 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
«Лестер» разгромил «Ньюкасл»
Фото: Reuters
В матче 7-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. В качестве его ассистентов выступили Ли Беттс и Иан Хассин.
Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал Рикарду. В начале второго тайма преимущество «лис» увеличил Джейми Варди, которому ассистировал Харви Барнс. Через несколько минут счёт до крупного довёл Пол Дамметт, который отправил мяч в собственные ворота. На 64-й минуте четвёртый гол в ворота гостей провёл Варди с передачи Марка Олбрайтона. Окончательный счёт установил Онинье Ндиди с паса Джонни Эванса.
«Лестер Сити», набрав 14 очков, вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (5) — на 19-м месте.
Чемпионат.com: последние новости
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» Д. Сильва установил рекорд АПЛ, одержав 200 побед в 289 матчах Д. Сильва установил рекорд АПЛ, одержав 200 побед в 289 матчах Ливерпуль» забивает «Шеффилду» после грубейшей ошибки вратаря. Видео Ливерпуль» забивает «Шеффилду» после грубейшей ошибки вратаря. Видео
Премьер-лига , Футбол , Крейг Поусон , Пол Дамметт , Иан Хассин , Джонни Эванс , Марк Олбрайтон , Джейми Варди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Краснодар» обыграл «Арсенал»
«Краснодар» обыграл «Арсенал»1
Рахимов нокаутировал непобеждённого южноафриканца
Рахимов нокаутировал непобеждённого южноафриканца1
Стало известно об увольнении Кононова
Стало известно об увольнении Кононова14
«Спартак» проиграл четвертый раз подряд
«Спартак» проиграл четвертый раз подряд12
Фанаты «Спартака» нецензурно обругали Кононова
Фанаты «Спартака» нецензурно обругали Кононова1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение