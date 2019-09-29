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«Манчестер Сити» определился с возможной заменой Гвардиоле 

Soccer News 47 минут назад
«Манчестер Сити» определился с возможной заменой Гвардиоле
Фото: Reuters
Новым главным тренером "Манчестер Сити" может стать голландец Джованни ван Бронкхорст, сообщает Mirror.
По сведениям издания, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру голландца в качестве возможной замены нынешнему наставнику Хосепу Гвардиоле, если каталонец решит покинуть команду.
Ранее сообщалось, что Гвардиола может отказаться от продления контракта с "Манчестер Сити". Его соглашение с клубом действует до лета 2021 года.
44-летний ван Бронкхорст ранее тренировал "Фейеноорд", а сейчас работает в клубной академии "Манчестер Сити".
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Премьер-лига , Футбол
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