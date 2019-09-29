«Манчестер Сити» определился с возможной заменой Гвардиоле

Новым главным тренером "Манчестер Сити" может стать голландец Джованни ван Бронкхорст, сообщает Mirror.

По сведениям издания, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру голландца в качестве возможной замены нынешнему наставнику Хосепу Гвардиоле, если каталонец решит покинуть команду.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может отказаться от продления контракта с "Манчестер Сити". Его соглашение с клубом действует до лета 2021 года.

44-летний ван Бронкхорст ранее тренировал "Фейеноорд", а сейчас работает в клубной академии "Манчестер Сити".