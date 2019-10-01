Андрей Ярмоленко, играющий за «Вест Хэм», на 10 минуте матча с «Борнмутом» забил один из лучших голов 7 тура Английской Премьер-лиги. На этой неделе авторами блестящих попаданий мяча в ворота противника также стали Гарри Кейн (нападающий «Тоттенхэма»), Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Рикарду Перейра («Лестер»») и Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед»).
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Лучшие голы 7 тура Английской Премьер-лиги
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