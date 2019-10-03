Кейн решил уйти из «Тоттенхэма» 

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн задумался над сменой клубной прописки. Футболист намерен покинуть столичный клуб по завершении текущего сезона, рапортует издание Todomercadoweb.
Согласно информации источника, 26-летний англичанин считает, что не может полностью реализовать свой потенциал в составе «шпор». Кейн планирует продолжить карьеру в топ-клубе, претендующем на трофеи.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Если не учитывать аренды в низшие дивизионы, лондонский клуб является единственным в карьере форварда. При этом в последний раз «Тоттенхэм» выигрывал трофей в 2008 году — это был Кубок лиги.