В этом году голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим футболистом года в Великобритании по версии PFA. По мнению Вирджила, до 16 лет он не демонстрировал выдающихся талантов, серьезный прогресс произошел с ним в юности. И благодаря своему упорству и интуиции футболисту посчастливилось оказаться в Премьер-лиге.
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Путь к успеху Вирджила ван Дейка
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