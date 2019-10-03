Путь к успеху Вирджила ван Дейка

В этом году голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим футболистом года в Великобритании по версии PFA. По мнению Вирджила, до 16 лет он не демонстрировал выдающихся талантов, серьезный прогресс произошел с ним в юности. И благодаря своему упорству и интуиции футболисту посчастливилось оказаться в Премьер-лиге.